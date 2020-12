Varese, la beffa dei tamponi: dopo i rinvii, nessun positivo

Il Varese non giocherà oggi a Legnano e nemmeno il recupero di mercoledì 16 dicembre contro la Folgore Caratese. La decisione è stata presa nella giornata di sabato dopo che, eseguiti i test rapidi come da protocollo, sono state comunicate otto “posizione dubbie”. Situazione che ha spingo la Lega Nazionale Dilettanti a rinviare le due gare in programma e far ripetere i test agli otto giocatori interessati, con un ulteriore esborso di denaro per le casse biancorosse.

Era il primo weekend del nuovo protocollo deciso dalla Lnd e le cose non sono andate come auspicato: test dai risultati non attendibili, squadre che non hanno neanche svolto i tamponi, con il risultato ovvio del rinvio di tantissime gare in tutta Italia.

Il presidente del Città di Varese Stefano Amirante sottolinea l’inefficienza del sistema nella prima settimana di messa in pratica: «Oltre al costo dei tamponi rapidi abbiamo dovuto sostenere altri duecentoquaranta euro per gli otto tamponi molecolari che ci sono stati richiesti e ci hanno rinviato due partite che si sarebbero potute giocare. Nella prima settimana di applicazione il nuovo protocollo non è andato nella direzione giusta, creando non pochi disagi».