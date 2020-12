Varese, l’era Ezio Rossi inizia da Casale

Alla sorte, si sa, piace mettere lo zampino. Molte volte il mondo delle sport si offre a questi scherzetti del fato e così Ezio Rossi, da una settimana nuovo allenatore del Varese, farà il proprio esordio sulla panchina biancorossa a Casale, dove si è seduto per due stagioni e mezza, riuscendo ad ottenere una bella promozione dall’Eccellenza alla Serie D.

Ora però l’obiettivo di mister Rossi deve essere quello di risollevare il Varese dall’ultimo posto in classifica nel Girone A di Serie D e il primo ostacolo da superare sarà proprio il Casale al “Natal Palli”. Il fischio d’inizio – dopo il rinvio per neve – sarà mercoledì 9 dicembre alle ore 14.30.

La forte nevicata di venerdì non ha solo causato il rinvio della gara, ma ha anche modificato il piano allenamenti del Varese. C’è curiosità per capire come sarà la prima versione targata da Ezio Rossi. Sicuramente ci si aspetta una formazione diversa per vocazione rispetto al predecessore Sassarini: meno gioco ma – l’auspicio – più cinismo e solidità.

