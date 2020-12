Città di Varese, la presentazione di Ezio Rossi

Dopo l’annuncio di lunedì 30 novembre, il nuovo allenatore del Città di Varese Ezio Rossi si presenta.

Il nuovo tecnico biancorosso, che sarà aiutato dalla bandiera Neto Pereira, che farà da vice è protagonista della conferenza stampa di presentazione.

Il presidente del Varese Stefano Amirante, il primo a prendere parola: «Non pensavo certo di ritrovarmi dopo sei partite per commentare un esonero. Mandare via un allenatore è un fallimento di tutti. Dobbiamo guardare avanti, non voglio che la cosa si trascini. Oggi parte una nuova era del Varese, cambia la guida tecnica. Ik problema sono stati i risultati, non le idee. Abbiamo parlato con l’area tecnica e poi li ho messi di fronte a una scelta: siete convinti ad andare avanti? Tutti insieme abbiamo pensato di dare una svolta».

«Ringrazio Sassarini – prosegue Amirante -, che si è impegnato fino all’ultimo giorno ma era una realtà improduttiva. Non siamo partiti con l’idea di spaccare il campionato, siamo in costruzione e le nostre necessità sono altre. Al momento di cambiare abbiamo pensato subito a Ezio Rossi, lo conoscevo da ragazzo quando giocava nel Toro, da allenatore mi ha convinto totalmente e credo sia la persona adatta per il Varese perché è una città importante. La scelta è stata condivisa da tutti, questo voglio chiarirlo subito. Nel momento in cui ci siamo sentiti, mi chiedeva anche della squadra dell’anno scorsa di Terza Categoria. A questo tavolo ci sono tante persone ambiziose, Rossi non aveva uno staff e ho pensato che la persona giusta fosse Neto Pereira. Non mi interessa se non ha il tesserino, ma lui è il vice allenatore scelto dall’allenatore perché è stato Ezio a chiedere di lui. Il gruppo è sano, non dobbiamo dimenticare il lavoro svolto da mister Sassarini e con questa esperienza andiamo avanti, sperando che arrivino i risultati per uscire dalla zona di classifica in cui siamo. Partiamo da Casale da ultimi in classifica ma da qui dobbiamo risalire».

La parola passa al direttore sportivo Gianni Califano, che parla della scelta fatta: «È doveroso ringraziare David Sassarini e il vice Alessandro Cortinovis che pagano per le nostre colpe. A loro auguro ogni bene in futuro, purtroppo i risultati i risultati sono impietosi e le critiche giuste. È un dolore grande esonerare qualcuno, mi ha fatto molto male perché in questi mesi ci siamo affezionati, si è creato un legame importante ma i numeri ci hanno imposto il cambio. All stesso modo do il benvenuto Ezio, mi permetto di chiamarlo per nome perché l’ho conosciuto quando facevo il raccattapalle a Torino e lui giocava in granata. Sono molto lieto di iniziare questa nuova avventura, mi metto a sua disposizione. Sono altrettanto onorato di intraprendere questo nuovo percorso con Neto».

Ed ecco le prime parole di Ezio Rossi: «È un grande piacere essere qua, in una piazza che ha grande cultura calcistica. Ci sono pro e contro in una città così importante. C’è anche un filo del destino legato ai biancorossi con il Torino. Ho giocato tanto in granata, Franco Ossola è stato uno degli “invincibili”, Peo Maroso, Beppe Sannino sono tutti legati a questa realtà e per ultimo il mio maestro Fascetti. Speriamo che tutto ciò sia di buon auspicio, ci metterò tutta la mia passione, quel poco che posso avere di esperienza e capacità tecniche ma la grande voglia di fare bene. Se i risultati rispondessero alle mie motivazioni non perderemo una partita. Il calcio però è diverso, ho detto ai ragazzi che dobbiamo andare in campo da ultimi in classifica e questa è la realtà ora. Non è quello che ci si aspettava ma per uscire da questa melma ci vuole tempo, grande partecipazione e uno spirito umano».

«So che il gruppo è sano – prosegue mister Ezio Rossi -, ho bisogno io di loro più che loro di me. Per quel che sono i miei concetti: un passaggio in meno, un tackle in più vinto. Ricordo l’intensità della squadra di Sannino, spero di arrivare a quei livelli, rispettando ovviamente le categorie di appartenenza. Per me è anche un modo per prendermi delle rivincite perché ho visto il calcio che conta e spero di poterci tornare, spero con il Varese. In questo momento però la mentalità deve essere quella di salvarci, anche all’ultima giornata, l’unica filosofia deve essere questa. Ho scelto Neto per l’uomo, che ho conosciuto al Milano City; lui qua è un simbolo e mi aiuterà a capire l’ambiente. Può darmi una grande mano anche per l’attaccante che è stato perché credo possa insegnare molto a questi ragazzi».

La parola passa a Neto Pereira: «Voglio ringraziare il mister e la società. Mi sento la maglia del Varese addosso, mi sento emozionato come al primo giorno da giocatore e sono a disposizione per dare una mano e sperare di dare qualcosa di bello e portare gioia alla città di Varese».