“Da venerdì senza luce e acqua, qualcuno ci aiuti“

«Al confine tra Grantola e Montegrino siamo senza luce e acqua da venerdì all’ora di pranzo: qualcuno si muova».

La denuncia arriva da Giovanni Castiglioni, un giovane che vive da tempo assieme alla compagna in via Per Grantola a Montegrino, una zona rimasta al buio oramai di 48 ore.

Vivono, in questa parte dei due paesi lungo la strada che li collega, alcune famiglie, «in tutto un pugno di case con anche anziani e bambini. Da venerdì siamo al buio, con disagi enormi: in casa ho 5 gradi, sono senz’acqua e non riusciamo a ricevere risposte dagli anti avvertiti: sono usciti i vigili del fuoco per un taglio pianta, ma dall’azienda che eroga l’energia elettrica nessuna risposta».

Giovanni confida nell’arrivo di un generatore nella tarda mattinata di domenica (nella foto), «ma era già arrivato ieri, la luce è tornata per un attimo poi più nulla. La situazione sta diventando pesante», racconta a Varesenews.

Il black out di venerdì sera ha dunque lasciato il segno: si tratta di un’interruzione energetica dovuta alla grande nevicata che ha lasciato al buio diverse migliaia di utenze.

E non è solo l’energia elettrica ad essere mancata: nella giornata di sabato diverse zone di Cocquio Trevisago sono rimaste senz’acqua per diverse ore.

Piccole villette su una strada che collega un paese e l’altro