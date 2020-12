Widilo, risparmia con cashback e Codici sconto

Acquistare online è diventata un’attività sempre più diffusa, specialmente in questo periodo particolare. Vari studi hanno dimostrato che si è registrato un incremento enorme dello shopping online: può risultare comodo e spesso vantaggioso in termini economici, ma, cosa che forse non tutti sanno, è che si può avere la possibilità di risparmiare ulteriormente. Come? Grazie a sistemi particolari che permettono di sfruttare codici sconto e cashback, come Widilo. Si tratta di uno strumento molto efficace per risparmiare quando si fa shopping online. Vediamo come funziona.

Chi è Widilo

Widilo è tra i leader in Europa per quanto riguarda il settore di siti per cashback e codici sconto. Si tratta, attualmente, dell’unico sito web che riconosce il 100% delle commissioni al cliente, offrendo codici sconto e tassi di cashback costantemente aggiornati. Si può fruire anche dell’app, presente sia su sistemi iOS che su Android, ma anche da desktop. Scarica l’estensione Widilo per essere sempre informato su tutte le iniziative presenti.

In questo modo, si potranno avere a portata di mano tutti i codici sconto che sono proposti nei negozi online. Quante volte vi sarete messi a cercare dei codici sconto di un negozio o di un determinato sito web prima di un acquisto? Beh, con questo sistema potrete facilitare tutta l’operazione: basterà cercare nell’apposito campo di ricerca ed il gioco è fatto!

Codici sconto

Non è mai troppo semplice reperire i codici sconto di uno shopping online, e ora grazie a questo portale si può risolvere il problema con pochi semplici passi. Widilo conta tantissimi shopping online: dai prodotti d’abbigliamento, fino a passare persino ai farmaci. Ci sono tantissime possibilità di risparmiare. Sono persino disponibili codici sconto di shop online che si occupano di estetica e prodotti per la cura del corpo.

Cash back per risparmiare ancora di più

Ma non è tutto. Con Widilo si può fruire anche del servizio cashback, il quale consente di risparmiare ulteriormente. In cosa consiste? Si tratta di un metodo che consente di risparmiare e persino ottenere del credito, in base a determinati criteri. Nella fattispecie, con il cashback si parla di percentuali: più sono alte, più sarà alto il risparmio. Se osserviamo che si parla di un cashback del 20%, per esempio, si otterrà un rimborso per acquisti su un determinato sito pari a quella percentuale indicata: se spendiamo 100 euro, per esempio, avremo guadagnato un credito di 20 euro. Basta recarsi sul portale ufficiale per poter osservare quante possibilità ci sono di risparmiare con il cashback, sono davvero tanti i siti websu cui si può acquistare, da Zalando, passando per Adidas e così via.

Raccolta punti di Widilo

Ma non è tutto, oltre a risparmiare con cashback e con codici sconto, Widilo permette anche di accumulare dei punti che poi verranno tramutati in premi. Ogni volta che si attiva il cashback sul sito, la stessa piattaforma indicherà dei regali in punti, i quali poi si potranno riscattare sottoforma di buoni sconto, prodotti o gift card.