Al via i lavori per la ricostruzione della “Noce” di Angera

Sono iniziati questo pomeriggio, lunedì 18 gennaio, i lavori per la ricostruzione per il locale del lido “La Noce”, il chiosco a pochi metri dal centro della città e “centro della movida” andato distrutto nell’estate del 2017 a causa di un incendio divampato in piena notte.

A dare l’annuncio il sindaco Alessandro Paladini Molgora che prevede la fine dei lavori per il mese di giugno.

Come spiegato lo scorso anno dal primo cittadino, il locale che dava sulla principale spiaggia angerese ricalcherà in larga parte il precedente chiosco ma con materiali ignifughi e qualche novità, come la presenza di un balconcino vista lago.