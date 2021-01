All’istituto Maria Ausiliatrice l’orientamento è con i professionisti

Giornalisti, docenti universitari, presidi, esperti di informatica, ricercatori, professionisti della moda e delle lingue straniere. Sono stati i docenti di “orientamento” all’Istituto paritario Maria Ausiliatrice. I professionisti sono saliti in cattedra nelle classi della secondaria di primo grado per aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore.

Il progetto si chiama osi chiama “I’M A Job” e non è il classico progetto di orientamento che guida gli studenti delle classi terze nella scelta dell’Istituto superiore, ma si affianca al tradizionale percorso di orientamento in uscita e proietta gli studenti in una dimensione già lavorativa.

Nella mattinata di sabato 9 gennaio, gli alunni delle classi 3^A e 3^B dell’Istituto paritario Maria Ausiliatrice hanno interagito con alcuni professionisti di vari settori. Nel corso di 9 incontri, realizzati in collegamento virtuale, gli studenti hanno potuto confrontarsi con diversi professionisti impegnati in settori economici differenti.

Ogni relatore ha condiviso con loro il proprio percorso di studi e accademico, le modalità di inserimento nel mondo del lavoro, le proprie esperienze lavorative, i requisiti e le caratteristiche di ciascuna professionalità, consigli pratici e suggerimenti per la scelta della scuola superiore.

Nei prossimi giorni si terranno due incontri mirati: uno, intitolato “L’importanza delle scelte”, con Luca Solesin, Senior Change Manager ad Ashoka, e uno con i formatori del Centro di Formazione Professionale CIOFS, intitolato “Mestieri e Professioni”.