Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine positivo al Covid

La situazione coronavirus a Malnate è in fase di miglioramento dopo un autunno tosto, con oltre 500 contagiati. Nella seconda ondata la città del Ponte di Ferro è stata una delle più colpite, con tanti casi positivi e molte famiglie in isolamento.

Il virus però circola ancora. Anche il sindaco Irene Bellifemine ha contratto il Covid.

Il primo cittadino ha sintomi lievi e sta abbastanza bene, ma come da procedure dovrà sottoporsi al periodo di isolamento.

Nel comunicato si legge anche che attualmente in città sono 104 i casi positivi mentre in totale 951 persone sono guarite o negativizzate.

Questo il comunicato firmato dal sindaco:

Durante il periodo autunnale, come sapete, abbiamo avuto il picco più alto di contagi, nelle ultime settimane è diminuito ma non si è mai azzerato.

Il numero delle persone in isolamento, perché sintomatiche o contatti di persone positive, varia costantemente a seguito dell’esecuzione dei tamponi che fortunatamente avviene più velocemente rispetto al passato. La diagnosi precoce della malattia e le terapie tempestive permettono una ripresa più celere, ma sottolineano l’importanza di non sottovalutare i sintomi e di effettuare i tamponi.

Continuano i contatti telefonici con coloro che sono in quarantena e organizziamo, in base alle necessità, i servizi o le consegne.

Devo inoltre informarvi che in settimana ho eseguito un tampone che purtroppo è risultato positivo.

Come vedete le precauzioni non sono mai abbastanza e il nemico invisibile ha colpito anche me, occorre stare in allerta, non trascurare neanche la lieve sintomatologia e chiedere subito consiglio al proprio medico.

Voglio rassicurarvi che sto bene, cerco di riposare, sono in isolamento ma continuo a svolgere il mio lavoro da casa, in costante connessione e collaborazione con la Giunta e il personale comunale.

In questi giorni e nei giorni precedenti, non ho incontrato nessuno tranne i miei congiunti che ora sono anch’essi in isolamento.