Bianchi (Lega): “Pari dignità per Malpensa su voli ‘Covid tested’”

«Abbiamo chiesto al governo, nel corso delle interpellanze parlamentari, pari dignità per l’aeroporto di Malpensa per quanto riguarda l’attuazione di voli ‘Covid tested’». Lo dice il deputato della Lega Matteo Bianchi, eletto per il centrodestra nella circoscrizione uninominale di Gallarate.

«Attualmente la sperimentazione di voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di test antigienico è stata avviata soltanto a Roma Fiumicino».

«L’esecutivo ci ha assicurato che andrà nella direzione richiesta convocando una riunione operativa il 18 gennaio, cui parteciperanno i rappresentanti dei Ministeri interessati, dell’ENAC e della società SEA, e individuando tre tratte pronte per la sperimentazione quali New York, Dubai, Doha e Abu Dhabi. Auspichiamo che vengano mantenuti gli impegni affinché i passeggeri possano viaggiare in sicurezza e ci sia la dovuta attenzione per il più importante scalo del centro-nord» (foto Alessandro Macchi).