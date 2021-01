Il Bressanone è un osso duro, ma i Mastini vogliono l’aggancio in classifica

Terza trasferta consecutiva per i Mastini Varese (sabato 16, ore 18,30), sempre alla rincorsa di un posto che possa valere una delle prime quattro posizioni in classifica. I gialloneri, nelle due precedenti occasioni lontano da Casate, hanno prima perso contro il Fiemme – più a causa di un cattivo “terzo centrale” che di una prova complessiva – e si sono riscattati ad Alleghe centrando un successo all’overtime.

Ora, di fronte a Vanetti e compagni, c’è un’altra formazione assai pericolosa e attrezzata, il Bressanone. I Falcons sono forse sottovalutati quando si parla di favorite per il titolo (intanto il Merano ha clamorosamente battuto il Caldaro capolista, 6-1 sul ghiaccio dei Lucci!) ma in dieci partite disputate hanno raccolto 17 punti mettendo in evidenza un buon equilibrio tra attacco e difesa.

Il fatto poi che, in caso di vittoria dei Mastini, il Varese può agganciare i rivali in classifica lascia credere che in riva all’Isarco la partita con i gialloneri sia segnata in rosso sul calendario. Inutile quindi sperare in un calo di concentrazione nella squadra di coach Prochazka che ha in Purdeller, Sottsass e nel ceco Arnost le punte più affilate del proprio attacco. Alla vigilia ci si attende quindi una partita dura, in cui i Mastini dovranno prestare attenzione all’intensità di gioco e alle qualità di pattinaggio che vengono riconosciute ai Falcons. Per contro la squadra di Devéze appare intenzionata a “vendicare” il pesante KO patito all’andata (3-7) sulla pista dell’Agorà.

Insomma, gli spunti per un match interessante ci sono tutti come ci sono le basi perché i Mastini possano strappare punti sul ghiaccio della Eishalle Brixen; la partita sarà diretta dai signori Bagozza e Gruber e verrà trasmessa sia su Radio Village sia sulla pagina Facebook del club altoatesino.