In canile dal 2014, lo sfama il Comune di Gazzada Schianno. Ora cerca un padrone

Vogliamo dare una mano al Comune di Gazzada Schianno e al dolce Deville? Leggete il post condiviso oggi dal Comune di Gazzada Schianno:

“Vi presentiamo Deville, un cane ritrovato sul nostro territorio nel 2014. Da allora il Comune di Gazzada Schianno gli ha sempre garantito “vitto e alloggio” nel canile di Varese, nutrendo la speranza che una famiglia lo accogliesse per dargli l’affetto che merita. Cosa ne dite? Ci potete dare una mano a diffondere la notizia?

Ecco come lo descrivono i suoi amici del canile:

Incrocio Pastore Belga

Pelo nero e medio

Taglia Medio-grande

Nato a giugno 2013

In canile da agosto 2014

Microchippato, vaccinato e castrato

Deville, il Bello&Dannato. Le cagnoline del rifugio hanno tutte un debole per lui! Ha un cuore tenero e non si risparmia mai se c’è da far giocare qualche cucciolo. E’ un cane con un carattere un po’ ansioso e molto esuberante, ma che sa conquistare tutti fin dal primo momento. A Deville piace andare a fare lunghi giri in auto anche senza meta, attività sportive in acqua, nuotare e passeggiare in montagna o al lago.

Per maggiori informazioni:

Canile di Varese – LNDC VA

Tel: 0332-335077

Cellulare: +393200271543

Email: info@legadelcane-va.it”

Che ne dite? Vi andrebbe di portarvelo a casa?