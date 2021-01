Chi non segna non fa punti: Varese sconfitto 1-0 dal Gozzano

Sta diventando ormai una brutta abitudine: il Varese gioca bene ma non porta a casa nulla. Anche oggi, contro il Gozzano primo in classifica, gioca una bella gara ma si ritrova ancora con le mani vuote. I biancorossi non sfruttano le diverse occasioni create e vengono puniti dal gol di Sylla, che in spaccata devia in rete un tiro sbagliato di Allegretti. Sfortuna sì, ma anche oggi in casa biancorossa è mancato il terminale d’attacco. Urgono animali d’area di rigore per dare una svolta alla stagione. Il Varese è sempre più sul fondo della classifica, sempre a quota 5. Il tempo inizia a stringere e la salvezza si fa sempre più dura.

Galleria fotografica Varese - Gozzano 4 di 42

FISCHIO D’INIZIO – Mister Ezio Rossi deve fare i conti con le tante assenze ma non cambia modulo: 4-2-3-1 con il ritorno di Siaulys tra i pali. In difesa i centrali sono Mapelli e Parpinel con Polo a destra e Nicastri a sinistra. In mediana con Gazo c’è Snidarcig, Capelli è il trequartista tattico con Otelè a destra, Minaj a sinistra e Balla attaccante centrale. Il Gozzano primo in classifica si presenta con un 3-5-2 nel quale l’ex Piraccini fa la mezzala e in avanti la coppia formata da Allegretti e Sylla. Sulla destra il classe 2004 Kayode.

PRIMO TEMPO – Qualche minuto di studio e poi il Varese prova a farsi vedere: tiro volante di Polo al 9′ dai 20 metri e palla fuori di poco. Il Gozzano risponde con un diagonale di Sylla al 10′ che Siaulys para in tuffo. I biancorossi però ci sono e si fanno apprezzare per volume di gioco. Al 15′ Capelli sfiora il palo con un diagonale da destra imbeccato da Polo. La migliore occasione dei varesini arriva al 20′: Balla difende bene palla a destra e appoggia per Gazo che calcia di destro verso l’incrocio trovando però una super parata di Vagge. Al Varese però la sorte sembra non girare e al 32′ il Gozzano passa: un tiro sporco di Allegretti si trasforma in assist per Sylla, che in spaccata mette in rete il suo decimo gol stagionale e l’1-0 di oggi. I biancorossi subiscono il colpo per qualche minuto, nel finale di tempo provano a riportarsi in avanti senza però trovare spazi nella difesa ospite.

RIPRESA – Parte bene il Varese: al 3′ Capelli lancia per Minaj sulla fascia destra, Vagge lascia la porta ma il pallonetto del biancorosso non supera il portiere ospite. I biancorossi vanno avanti a costruire e al 20′ Capelli ci prova in girata non riuscendo però a dare forza. Ancora Capelli si fa vivo al 25′: tiro-cross da sinistra con Parpinel che è in ritardo sul secondo palo. Ancora Capelli al 27′: si libera al tiro dai 20 metri ma il destro è centrale. Stessa sorte al 33′ dopo lo scambio con Balla. I ripetuti tentativi non concretizzati permettono al Gozzano di far correre il tempo e gestire i ritmi. Mister Rossi prova anche a mettere Aprile, difensore centrale, come punta per sfruttare le palle alte. L’ultimo sussulto arriva al 44′ con il colpo di tacco di Minaj su assist da sinistra di Nicastri, ma Vagge è ben piazzato e si ritrova la palla tra le braccia. Termina così, con tanta amarezza e un senso di depressione generalizzato per non essere riusciti a conquistare punti che ancora una volta rimangono per strada.