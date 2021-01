Contraffazione: 36mila prodotti intercettati a Malpensa nel 2020

L’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha reso noti i dati della attività svolta nel 2020 dai propri funzionari in servizio all’aeroporto di Malpensa, dove nel corso dell’anno passato sono stati intercettati circa 36mila prodotti contraffatti, individuati sia nel settore merci sia in quello passeggeri.

Una “montagna” di merci per un controvalore superiore a 190mila euro, che comprende numerose tipologie di prodotto: dall’abbigliamento (occhiali da sole, orologi, boxer, zainetti, foulard, cinture, t-shirt, abbigliamento, borse, scarpe, pelletteria, portafogli, bracciali, accessori di pelletteria, completi sportivi) agli accessori per smartphone (come le auricolari) sino alle mascherine e ai cuscinetti a sfera. Prodotti che presentano spesso caratteristiche tali da rappresentare anche un pericolo grave e immediato per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

La ADM ricorda, nella circostanza, che il traffico illecito di merci contraffatte con false etichette e di prodotti “usurpativi”, costituisce un’infrazione alla legislazione doganale, comunitaria e nazionale. Il danno economico per i consumatori e per le imprese che operano nel commercio legale è rilevante e pregiudica le attività legittime di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del commercio internazionale.