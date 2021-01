Dodici persone condannate per l’assalto al Comune di Saronno del 2013

Dodici attivisti anarchici condannati in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio.

I fatti risalgono al novembre 2013, quando i membri del collettivo di Saronno occuparono lo stabile dell’ex macello di via don Monza, collegando anche abusivamente l’acqua e tentando di forzare le porte del Comune dopo l’intervento della Polizia Locale e dei carabinieri che tagliarono le utenze abusive.

Per dodici persone (erano 14 gli imputati, 2 sono stati assolti poichè non presenti) sono state comminate pene tra 6 mesi ed 1 anno e due mesi per interruzione di pubblico servizio, violenze e danneggiamenti. Dovranno anche risarcire i danni materiali provocati in Municipio.

Con una nota pubblicata sul profilo Facebook del Telos, gli imputati e le imputate hanno spiegato la propria posizione: «Per noi è stato giusto opporci al taglio dell’acqua, e lo rifaremmo – scrivono tra le altre cose -. È stato giusto occupare e dare nuova vita a luoghi lasciati all’abbandono e abbiamo continuato a farlo negli anni e a sostenere chi ostinatamente cerca di sperimentare l’autogestione e organizzarsi per provare ad affrontare insieme l’alienazione, l’isolamento e la delega di ogni aspetto della propria vita a cui tende la società».