Due incontri online per l’open day della scuola materna di Gemonio

Ci sono due appuntamenti – entrambi in modalità “a distanza” – per partecipare all’open day organizzato dalla scuola dell’infanzia “G. Corda” di Gemonio (la sede di piazza Diaz si trova a pochi passi dal Municipio) per presentare la propria proposta formativa.

Il primo è fissato per giovedì 14 gennaio alle ore 18, il secondo per sabato 16 gennaio alle ore 10: in entrambi i casi si potrà accedere attraverso la piattaforma Meet di Google (in fondo all’articolo trovate il link per accedere). Attraverso il collegamento online, il personale dell’istituto esporrà il piano didattico, illustrerà le caratteristiche della scuola e risponderà a domande e curiosità dei genitori.

La “Corda” è una vera e propria istituzione per Gemonio con decenni di storia alle spalle: oltre a essere l’unica scuola dell’infanzia presente sul territorio comunale, nel 2000 ha ottenuto il riconoscimento di “paritaria”. Aperta anche a bambini provenienti da fuori paese, è articolata su tre sezioni alle quali si aggiunge il laboratorio “Pesciolini” per bimbi dai 2 anni compiuti in avanti.

Per l’anno scolastico 2020-21, le iscrizioni saranno aperte tra lunedì 11 gennaio e venerdì 5 febbraio 2021: la modulistica – insieme a un video di presentazione – sono disponibili sul sito della scuola “Corda” (CLICCANDO QUI). Per ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili sia il numero di telefono 0332-314885 sia l’indirizzo e-mail info@infanziagemonio.it. Il link per partecipare agli incontri è il seguente: https://meet.google.com/hcm-xtaa-qpd