“Fate tornare a scuola i ragazzi delle medie di Casciago”

Un appello per chiedere al Governo e alla Regione di far tornare a scuola i ragazzi che frequentano le classi seconda e terza della scuola media “Villa Valerio” di Casciago.

Lo ha lanciato un gruppo di genitori, inviando una lettera ai sindaci di Casciago, Barasso e Luvinate, dopo la decisione di istituire la nuova zona rossa in Lombardia lo scorso venerdì 15 gennaio: «È nato tutto da lì, da uno scambio di opinioni dopo l’ennesima batosta. Noi genitori siamo affranti e avviliti – spiega Daria Cotta, portavoce di circa 50 mamme e papà che hanno firmato l’appello su un totale di circa 90 alunni che frequentano la scuola -. Per noi la situazione sanitaria è e sarà sempre al primo posto, non vogliamo negare il problema, anzi. Non capiamo però come si possa andare avanti così. Sì è perso tempo in estate e non è stato fatto niente. Tacere non ci sta più bene, i problemi li conoscono tutti, ognuno fa i salti mortali per stare dietro a questa situazione tra didattica a distanza, connessioni che non funzionano, lavoro. Vorremmo che la nostra richiesta di aiuto venga ascoltata. È seriamente dannoso per i ragazzi perdere altro tempo. I nostri territori non hanno le stesse caratteristiche delle grandi città, questo deve essere chiaro».

E proprio da questo assunto parte il sindaco di Casciago Mirko Reto, che si è fatto portavoce e cassa di risonanza di questo comitato di genitori: «È un vero e proprio grido di dolore e una richiesta di aiuto dei ragazzi che vivono un momento surreale di diversa normalità. Io credo che le scuole nostre non possono essere paragonate a scuole di grandi città, perchè hanno diverse esigenze. Sembra che il ministro non conosca il territorio, il nostro servizio pubblico non è un tema di possibile contagio: qui i ragazzi arrivano accompagnati dai genitori o a piedi. L’attenzione va tenuta alta, il virus è ancora attivo e preoccupante – commenta il sindaco casciaghese -. Ma garantendo sanificazione, mascherine, distanziamento nelle nostre scuole non si corrono pericoli, abbiamo fatto grossi investimenti per creare ingressi differenti, orari alternati, ci abbiamo messo impegno per dare importanza all’istruzione e far andare i ragazzi a scuola (da inizio pandemia è stato registrato un solo caso di contagio tra le seconde e le terze di Villa Valerio, ndr). Ci sentiamo però abbandonati dal Governo, che ha pensato ai banchi a rotelle (quelli sono arrivati, smontati…) e non ai ragazzi. Manderemo un dossier in Regione e al Ministro accompagnato da una lettera, per spiegare la nostra realtà e speriamo in un intervento concreto. Ogni giorno che passa è un danno per i ragazzi. Sì è aspettato troppo, non si sono ascoltati i sindaci, né le persone».

«Parliamo di preadolescenti, ragazzi che si stanno formando e vivono un momento di formazione fondamentale che ha nella socialità un elemento chiave», aggiunge l’assessore ai Servizi Educativi Caterina Cantoreggi, a cui fa eco la chiosa del sindaco Reto: «La socialità manca, io mi faccio portavoce di questa istanza, anche come genitore: non sottovalutiamo il livello psicologico, che potrebbe portare problemi più gravi se non viene affrontato in tempo. Non è giusto che si subisca indistintamente questo trattamento».

L’APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI