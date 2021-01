Finto tecnico comunale, un altro tentativo di truffa a Malnate

Un altro episodio di tentata truffa agli anziani da un finto tecnico comunale a Malnate. Dopo l’intervento di giusto una settimana fa (leggi qui), nella mattinata di giovedì 28 gennaio si è verificato un episodio molto simile.

Fortunatamente, al contrario di quanto accaduto giovedì scorso, in questa occasione la truffa non si è concretizzata.

Il Comune di Malnate è stato prontamente avvisato e ha diramato una comunicazione per evitare che i criminali riescano a introdursi nelle abitazioni:

A seguito di tentata truffa ad anziani, si avvisa la cittadinanza che si sta aggirando un finto tecnico comunale.

Si informa che non ci sono tecnici comunali che stanno svolgendo questo servizio e qualora ci fossero mostrano sempre i documenti e si fanno riconoscere in mondo attendibile, che non lascia dubbi.

Si ricorda di chiedere sempre di mostrare i documenti prima di aprire e di informare la Polizia Locale in caso di dubbio.

Si chiede di istruire le persone anziane a non aprire a nessuno senza prima chiedere conferma al comune o ai gruppi di Controllo di Vicinato.

Chiamare il numero Polizia Locale 0332428516 oppure 0332275252