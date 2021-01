Flash mob del Movimento 5 Stelle contro il rimpasto nella Giunta lombarda

Un flash mob ordinato e pacifico, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, per manifestare contro la Giunta lombarda ed evidenziare le diverse criticità vissute durante l’emergenza sanitaria.

Lo hanno messo in scena questa mattina, davanti a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali e gli attivisti del Movimento 5 Stelle. che hanno esposto dei cartelli per contestare il rimpasto voluto dalla maggioranza lombarda.

«Regione Lombardia soffre di problematiche molto profonde e questo rimpasto lo fa emergere con forza – spiega Raffaele Erba, consigliere regionale del movimento – Sicuramente la precedente Giunta non ha fatto altro che complicare maggiormente la situazione. Permangono gravi problemi irrisolti non soltanto nella sanità, ma anche nelle attività produttive e nei trasporti. Se andiamo a vedere chi è stato rimosso o chi ha subito forti critiche troviamo la conferma di questa tesi».

«Con il flash mob di questa mattina abbiamo voluto far emergere le diverse lacune che hanno come forte denominatore comune la privatizzazione di molti servizi pubblici avvenuti in Lombardia – conclude Erba – La nuova vicepresidente Moratti non rappresenta una scelta di discontinuità ma rafforza tale direzione dove il pubblico viene sopraffatto dal privato. Scelta che si è dimostrata totalmente fallimentare in questa pandemia. Non bisogna inoltre dimenticare la pesante sentenza in via definitiva a carico del nuovo assessore alla Sanità che pesa come un macigno sull’attendibilità del rimpasto voluto dai vertici regionali»