PiùGallarate e Giovani Democratici in piazza per Alexey Navalny

In concomitanza con le manifestazioni in Russia, +Gallarate e GD Gallarate sono scesi in piazza a Gallarate Libertà a difesa della libertà di Alexey Navalny, della giustizia e della Russia democratica.

Da Milano a Napoli, passando per Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Roma e Avellino, in tutta Italia molti cittadini hanno dato vita a sit-in per chiedere la liberazione del capo dell’opposizione russa.

Alla mobilitazione di Roma di questa mattina ha partecipato anche una delegazione di cittadini russi che vivono in Italia. I gruppi locali che a causa delle limitazioni regionali legate al Covid non hanno potuto dare vita fisicamente alla mobilitazione hanno invece organizzato una maratona oratoria in diretta sui social per esprimere solidarietà ai manifestanti russi.

«La libertà e la democrazia per il popolo russo sono la libertà e la democrazia per tutta l’Europa» ha detto il coordinatore di +Gallarate, Giulio del Balzo. «Con questa iniziativa vogliamo sollecitare il governo italiano a chiedere con forza a Putin il rilascio di Navalny».