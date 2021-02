Più Europa Varese manifesta per Alexey Navalny

In concomitanza con le manifestazioni in Russia, la neo costituita sezione di Varese di +Europa è scesa in piazza a difesa della libertà del dissidente Alexey Navalny.

Il presidio è stato organizzato domenica pomeriggio in piazza Podestà, ed è stato uno dei tanti organizzati in Italia.

Da Milano a Napoli, passando per Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Roma e Avellino, in tutta Italia molti cittadini hanno dato vita a sit-in per chiedere la liberazione del capo dell’opposizione russa.

In provincia, un’altra manifestazione si è svolta nello stesso momento: a Gallarate in piazza Libertà.