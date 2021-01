“Il giudice di pace resti a Luino”, Pellicini lancia una raccolta firme

L’obiettivo è quello di sensibilizzare, affinché «non prevalga la logica dei numeri».

E l’avvocato luinese ed ex sindaco Andrea Pellicini lancia la raccolta firme per mantenere l’ufficio del Giudice di pace in città.

«È fondamentale mantenere un punto giustizia del nord della provincia di Varese. Non possiamo permetterci di perdere servizi pubblici così importanti per i cittadini e per il prestigio della città. Tra l’altro nel 2016 e’ stata approvata una riforma che amplia le competenze per valore e per materia del giudice di pace, trasformandolo in quello che era la Pretura. Sarebbe il completamento di una battaglia di più di vent’anni, sostenuta in passato da tutti i sindaci del territorio»

Pellicini nel 2013in qualità di sindaco decise insieme alla sua giunta di tenere aperto l’ufficio giudiziario con personale del Comune.

«La raccolta firme serve a sensibilizzare le istituzioni interessate, Comune e Tribunale di Varese, affinché non prevalgano criteri di ragioneria che porterebbero soltanto al declino del luinese. L’accesso alla giustizia deve essere uguale per tutti. Non sarebbe uguale se, per impugnare una multa, un cittadino di Maccagno si dovesse recare a Varese, con costi di trasferimento e di parcheggio. Il Giudice di Pace è un giudice di prossimità e come tale deve essere vicino al cittadino. Non solo il Comune di Luino, ma anche gli altri enti locali del territorio hanno il dovere sostenere questa battaglia».