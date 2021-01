Huntsman ristruttura e chiude il sito di Ternate. A rischio 50 posti di lavoro

La multinazionale Huntsman Polyuretanes, specializzata nella produzione di prodotti chimici, in particolare poliuretani, ha annunciato che chiuderà lo stabilimento di Ternate entro la fine del 2021.

Nel piano di ristrutturazione saranno coinvolti la metà dei lavoratori che nello stabilimento di Ternate sono circa un centinaio. I vertici del gruppo industriale hanno deciso di aprire una procedura di licenziamento collettivo e una consultazione formale che inizieranno nel corso di quest’anno, in linea con le disposizioni del Governo, con le leggi e i regolamenti applicabili.

AUMENTARE L’EFFICIENZA

La dirigenza fa sapere che la decisione di chiudere il sito produttivo in provincia di Varese è stata presa sulla base «di un’approfondita analisi delle operations del gruppo a livello globale, che ha identificato aree di opportunità per aumentare l’efficienza».

Steen Weien Hansen, vice presidente di Huntsman Polyurethanes Eamei, ha così commentato: «Si tratta di una decisione molto difficile da prendere, che non riflette il duro lavoro e la professionalità dei nostri colleghi a Ternate. Lavoreremo insieme ai sindacati per trovare la migliore soluzione possibile, per le nostre persone e l’azienda. La decisione è stata presa dopo uno studio rigoroso e un’approfondita analisi delle performance attuali e passate delle nostre operations. Operiamo in un settore molto complesso ed è necessario per noi adottare un nuovo modello operativo e realizzare miglioramenti, per rimanere competitivi e garantire una crescita continua per il futuro».

La multinazionale americana, precisa inoltre che: «I clienti di Hunstman non subiranno interruzioni di servizio a causa di questi cambiamenti, dal momento che molti altri siti europei di Huntsman sono stati attrezzati per rilevare la produzione del sito di Ternate. Nel frattempo, il sito di Ternate continuerà a servire i clienti come di consueto».

Huntsman resta impegnata sul mercato italiano e del Sud Europa. I siti aziendali situati ad Azeglio (TO) e Castelfranco Emilia (MO) non sono coinvolti nel progetto.

CHI È HUNTSMAN POLYURETHANES

Huntsman Polyurethanes è un leader globale nei poliuretani a base di MDI, che serve oltre 3.000 clienti in più di 90 paesi. Ha stabilimenti di produzione su scala mondiale negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Cina e una rete globale di oltre 30 stabilimenti di formulazione a valle che si trovano vicino ai clienti, fornendo soluzioni altamente differenziate e personalizzate.