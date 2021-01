Da #IoApro a #IoAccendo: la protesta “soft” dei ristoratori del Sacro Monte di Varese

L’associazione “Le tavole del gusto” che riunisce la quasi totalità dei locali al Sacro Monte (In particolare Albergo Sacro Monte, Al Borducan Romantic Hotel&Restaurant, Trattoria del Ceppo, Ristorante Milano, Ristorante Montorfano, Albergo Ristorante Colonne, Bar Pineta, Osteria Irma al Campo dei Fiori) ha deciso di aderire “a modo suo” all’iniziativa dei colleghi italiani ed europei “Io Apro”: non con la vera riapertura del locale ma in modo simbolico. «Lo faremo accendendo le nostre luci – spiegano in un comunicato unitario – Riteniamo la nostra presenza sia un segnale importante e sottolinea la nostra volontà di riaprire i nostri locali il prima possibile, ma consapevoli dell’eccesso di zelo delle restrizioni e normative in vigore, nonostante tutto, abbiamo deciso come gruppo di rispettarle».

Perchè: «Andare contro le stesse metterebbe ancora più in difficoltà le attività dell’associazione “Tavole del Gusto” del Sacro Monte, sanzioni o ulteriori restrizioni sono al momento da evitare».

Tavole del gusto ha quindi deciso di accendere le proprie insegne ed illuminare i propri locali nella serata del 15 gennaio 2021: non sarà possibile sedersi ai tavoli ma sarà attivo l’asporto, fino alle 22.

«Accendiamo le luci del Sacro Monte e del Campo dei fiori per dire a tutti che i bar e i ristoranti ci sono e non vedono l’ora di accogliere di nuovo i loro clienti nella normalità – continua la nota dell’associazione – Perché dietro quelle luci ci sono famiglie, sono sacrifici, investimenti, difficoltà e progetti che sperano di essere e devono essere realizzati. Dietro quelle luci, la serietà e la professionalità sono la base del nostro lavoro nel rispetto delle regole e tanta voglia di ripartire».