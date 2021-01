La vita del misterioso Cavaliere nero: da inventare e illustrare

Al Museo Poldi Pezzoli abita un cavaliere nero: non è cattivo, ma bello e nobile. Il pomeriggio di domenica sarà l’occasione per ascoltare la sua storia, fatta di dettagli noti e avventure da immaginare, perché di lui non tutto si sa!

A proporre l’iniziativa sono i Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli che ha organizzato un laboratorio per i bambini da 6 a 12 anni domenica 10 gennaio alle ore 17.

A partire dall’opera dipinta da Giovanni Battista Moroni, i bambini avranno modo di dare spazio e forma a fantasie e ipotesi per illustrare la vita del misterioso Cavaliere nero.

Un file da stampare verrà inviato, assieme al codice di accesso su piattaforma digitale, al perfezionamento della prenotazione del laboratorio che avrà bisogno anche dell’astuccio di scuola completo di matite colorate, matita di grafite, gomma e temperino per essere svolto.

Per info e prenotazioni: inviare una mail, entro venerdì 8 gennaio, a servizieducativi@museopoldipezzoli.it.