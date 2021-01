Le proposte dei bambini per il Parco di via Pergine

L’ampio progetto di riqualificazione per la media Don Rimoldi potrà avere effetti positivi anche sul Parco di Pergine. Quali? Sul punto si è aperto un dibattito a partire dal Tavolo di Sviluppo di comunità di San Fermo che ha coinvolto nella riunione di settimana scorsa diversi enti e associazioni del territorio per un primo confronto sul tema.

Tra le voci da sentire anche quelle di bambini e i ragazzi che frequentano le scuole del quartiere (la primaria IV Novembre e la secondaria di primo grado Don Rimoldi) e, di conseguenza, anche i campi sportivi e l’area giochi del Parco di via Pergine, che si trova nelle immediate vicinanze di entrambi i plessi.

Agli studenti, coinvolti attivamente nella progettazione, viene chiesto in questi giorni in classe di disegnare o raccontare (a seconda delle età) idee, proposte e desideri per migliorare il parco, renderlo più accogliente, interessante, bello, stimolante e, perché no, anche più divertente.

Nel frattempo procede in parallelo la realizzazione dell’area cani di San Fermo, di cui aveva fatto richiesta anche l’Associazione genitori un anno fa e inaspettatamente finanziata da un generoso lascito alle casse dell’Amministrazione comunale e finalizzato proprio a questo scopo.

Settimana scorsa il sopralluogo dell’assessore all’Ambiente Dino De Simone e della presidente del Consiglio di quartiere Nicoletta Ballerio e del consigliere Paolo Cipolat assieme a Gev e tecnici per definirne la posizione, sempre all’interno dell’area verde di via Pergine.