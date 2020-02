L’idea di istituire una nuova area cani in città arriva dall’associazione genitori di San Fermo “Insieme per la scuola” ed è contenuta all’interno di una serie di proposte volte a rendere non solo più sicuri, ma anche più “belli” i percorsi casa-scuola all’interno del quartiere.

Al centro di questi percorsi, per chi vuole raggiungere le scuole medie, ma anche per chi è diretto alle elementari, al nido o alla primaria Don Papetti, c’è il Parco di via Pergine, un’ampia area verde in cui, oltre ai giochi recentemente rinnovati, trovano posto tre campi da calcio e calcetto (di cui uno provvisto di illuminazione notturna e spogliatoi), un piccolo frutteto e una serie di orti, incluso quello condiviso dai bambini del progetto Una scuola della primaria IV Novembre, Fondazione Piatti e una serie di soggetti e associazioni.

Per migliorare ulteriormente la fruizione del parco si propone ora di dedicare parte del prato ad una nuova area cani, la prima del quartiere “sia per aiutare la convivenza tra bambini e animali domestici nell’area verde – scrivono i genitori in una lettera inviata al comune – sia come occasione per introdurre momenti educativi per i padroni dei cani ed evitare comportamenti maleducati come la mancata raccolta delle deiezioni sui marciapiedi”.