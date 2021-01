L’Easa dà il via libera, i Boeing 737 Max possono tornare a volare in Europa

foto da Wikipedia

I Boeing 737 Max possono tornare a volare in Europa. Il via libera è arrivato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) dopo un’attenta analisi pubblicata anche sul sito dell’agenzia (QUI).

Gli aerei sono stati sottoposti ad aggiornamenti software, rilavorazioni elettriche, controlli di manutenzione, aggiornamenti dei manuali operativi e addestramento dell’equipaggio. Due anni fa lo stop, in seguito agli incidenti in Indonesia e in Etiopia tra fine 2018 e inizio 2019 che avevano portato allo stop per una serie di malfunzionamenti di un sensore collegato a un software noto come Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), che aveva reso entrambi gli aerei incontrollabili, facendoli precipitare senza che i piloti riuscissero a impedirlo.

Il via libera dell’Easa arriva dopo quello ottenuto a novembre dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale statunitense. A inizio dicembre era stato effettuato il primo volo di linea di un 737 MAX, da San Paolo a Porto Alegre, in Brasile, operato dalla compagnia brasiliana Gol.

Al 2019, quando i Boeing 737 Max furono messi a terra, le compagnie che avevano nella propria flotta questo tipo di aereo erano parecchie: Turkish Airlines, WestJet, Spicejet, Flydubai, United Airlines, TUI, Air China, Norwegian Air, China Southern Airlines, American Airlines, Air Canada, Southwest Airlines, Ethiopian Airlines, Gol Airways, AeroMexico, Eastar Jet, Royal Air Maroc, Jet Airways, Air Italy, Icelandair, LOT, Oman Air, SmartWings, Aerolineas Argentinas, Lion Air, Corendon Airlines, SCAT Airlines, Okay Airways, SilkAir, S7 Siberia Airlines, Copa Airlines, Sunwing Airlines, Mauritania Airlines International, Shandong Airlines, 9 Air, Fiji Air, Enter Air, Cayman Airways, Comair.