L’importanza delle dichiarazioni di solvibilità emesse dalla Compagnia

CSC Compagnia Svizzera Cauzioni nell’ambito del suo scopo sociale rilascia anche dichiarazioni finalizzate a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici; le valutazioni contenute nella suindicata dichiarazione che viene emessa a conclusione del procedimento valutativo, non ha carattere riservato e potrà quindi dalle imprese promotrici essere esibita o trasmessa in copia a terzi al fine di aumentare la propria capacità nell’ottenere credito sia finanziario che commerciale.

La concessione di tale dichiarazione di solvibilità dell’investimento imprenditoriale che si vuole porre in essere è conseguente all’espletamento di un’approfondita attività di consulenza economica, finanziaria, commerciale, industriale, immobiliare, edilizia, amministrativa, tributaria e legale inerente esclusivamente il nuovo investimento imprenditoriale da porre in essere, complessa attività professionale che in genere consiste nella redazione di studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare, tributaria ed edilizia e nella predisposizione di piani industriali; il tutto avvalendosi di professionisti, società di professionisti e consulenti presenti sul territorio ove verrà allocato l’investimento di comprovata serietà, competenza ed efficacia.

La valutazione finale predisposta dalla compagnia sulla ragionevolezza sostenibilità e redditività dell’investimento imprenditoriale di natura industriale, commerciale, immobiliare, edilizio che l’investitore intende porre in essere, a seguito dell’approfondita istruttoria esperita presso la Direzione elvetica della compagnia, valutazione estesa anche alla ulteriore documentazione tecnica pervenuta direttamente o indirettamente tramite professionisti dell’investitore e dei sopralluoghi eventualmente esperiti da parte di incaricati della compagnia per costatare fatti, luoghi, circostanze ed eventi, tenuto anche conto di eventuali ulteriori apporti economici o tecnici o finanziari da parte di terzi, verrà formalizzata mediante atto scritto denominato “dichiarazione di solvibilità” portante giudizio sulla ragionevolezza, sostenibilità, redditività dell’investimento industriale, commerciale, immobiliare, edilizio in questione; notasi che tale dichiarazione non deve essere interpretata né come una valutazione sulla globale solvibilità dell’impresa promotrice né come un’attribuzione di rating sui suoi titoli di debito.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.ch