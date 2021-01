A Lonate Pozzolo una interrogazione in consiglio comunale sulle buste paga Sap

«Chi è il soggetto che attualmente fornisce a Sap Srl il servizio di predisposizione delle buste paga per i dipendenti?». La domanda la porrà in consiglio comunale, con interrogazione, il gruppo Centrodestra per Lonate, l’opposizione guidata da Ausilia Angelino.

Perché questo passaggio? Il testo della interrogazione dice che “da fonti ed in ambienti diversi emergono e circolano insistenti voci sul soggetto a cui è affidato il servizio di predisposizione delle buste paga della società Sap Srl, nonché sulla legittimità di tale affidamento”.

Le voci rilanciate da Centrodestra per Lonate (o meglio: di cui Centrodestra chiede conferma) parlano di un conflitto d’interessi e dunque questo dovrebbe chiarire l’interrogazione. Che chiede conto anche della “modalità è stato affidato tale servizio”, nonché della data di sottoscrizione del contratto e delle scadenze.

La richiesta di chiarimento approda in consiglio comunale perché la Sap è una società partecipata del Comune di Lonate Pozzolo e dunque la questione ha rilevanza pubblica.