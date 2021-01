A Lorenzo Todeschini l’Agnesino 2021 di Somma Lombardo

L’Agnesino – la benemerenza di Somma Lombardo – va quest’anno a Lorenzo Todeschini.

La Commissione (che comprende il vicesindaco facente funzioni Stefano Aliprandini, l’assessore alla cultura Raffaella Norcini, il presidente del consiglio comunale Gerardo Locurcio, il presidente della Pro Loco Fabio Guatta Cescone, e il prevosto don Basilio Mascetti) ha voluto riconoscere una vita di impegno sociale e alcune attenzioni particolari:

si è distinto per la disponibilità e l’impegno che negli anni ha dimostrato nei confronti dei più deboli e degli emarginati, per la discrezione e l’attenzione nell’affrontare ogni situazione di difficoltà, per la sua capacità di ’fare squadra’. L’impegno nel sociale

Sin da giovane si è impegnato nella società civile nel mondo del sindacato, del sociale, del volontariato, dell’associazionismo, dell’Amministrazione cittadina, come operatore del Centro di ascolto della Caritas Sommese a supporto dei più deboli e degli emarginati. Intercultura, integrazione e diritto allo studio

Ha contribuito fattivamente a uno sviluppo armonico della nostra comunità, organizzando iniziative finalizzate alla promozione del diritto allo studio, anche degli adulti, e all’incontro e conoscenza fra diverse culture. Uno stile esemplare e coinvolgente

Ha messo a disposizione del suo prossimo professionalità, competenza, umanità e pazienza.

Ed ha sempre operato con uno stile accogliente, discreto e coinvolgente, esempio di vero “Spirito di servizio

A causa della pandemia, che imporrà non poche limitazioni alla tradizionale festa di Sant’Agnese, anche l’Agnesino sarà consegnato in una cerimonia a ingresso limitato, in municipio, sabato 23 gennaio.

Nato a Roncà (Verona) il 9 ottobre 1950, Todeschini è a Somma dal 1956, ha lavorato alla Jametti di Somma Lombardo e alla Caproni Vizzola, poi incorporata nell’Agusta; è stato sindacalista della Cisl e ha avuto un ruolo ampio nel terzo settore. Nel periodo 1996-2000 è stato anche assessore alle politiche sociali della città di Somma, nella giunta del sindaco Claudio Brovelli.