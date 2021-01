Motoslitte, controlli in Valle di Blenio

La Polizia cantonale comunica che il 23 gennaio scorso in particolare in Val Malvaglia e Val Pontirone è stata effettuata un’operazione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative riguardanti l’utilizzo delle slitte a motore.

Complessivamente si è proceduto al controllo di una trentina di questi veicoli e dei rispettivi conducenti o proprietari. Nel corso degli accertamenti sono in particolare emersi un caso di guida in revoca della licenza di condurre e un caso di guida senza targhe e senza assicurazione.

I conducenti, al termine dell’interrogatorio, sono stati denunciati per infrazione ai relativi disposti della Legge sulla circolazione stradale.

Sono state inoltre elevate le seguenti contravvenzioni: 2 per guida fuori pista, una per modifica della slitta a motore, 6 per mancata applicazione della targa e una per guida senza casco. Infine, 11 slitte a motore dovranno effettuare il collaudo obbligatorio

Dalla polizia cantonale ricordano che «la circolazione con le motoslitte è autorizzata unicamente sulle strade innevate, se il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi, il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione, il conducente è titolare della corrispondente licenza».

Il dispositivo, nato anche per venire incontro ad alcune richieste e segnalazioni giunte dalla popolazione, si è svolto in collaborazione con l’Ufficio caccia e pesca. Non è escluso che ulteriori azioni mirate vengano eseguite nelle prossime settimane.