Olona International School, eccellenza nell’istruzione multilingue

Olona International Schoolè una scuola multilingue privata, autorizzata dalla Regione Lombardia, la cui offerta formativa all’avanguardia è articolata nel ciclo primario e secondario di primo grado. Realtà consolidata nel panorama educativo del nostro territorio, sta per chiudere le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,

L’offerta formativa OIS rappresenta, in questo periodo di difficoltà causato dalla pandemia covid-19, un punto fermo nel panorama scolastico attuale del nostro territorio: tutto prosegue con la consueta serenità e senza modifiche dell’offerta formativa, pur in presenza di adeguamenti organizzativi importanti coerenti con l’emergenza sanitaria in atto.

Il piano dell’offerta formativa OIS segue le Indicazioni Nazionali del MIUR a cui si aggiungono innovazioni metodologiche e di contenuto che si sostanziano in nuove discipline curriculari. Questa didattica, stimolante e flessibile, è in linea con i più elevati standard europei, mantenendo il focus sul processo di apprendimento del bambino.

La scuola primaria è rivolta ai bimbi già a partire dai 5 anni e ha come obiettivo principale la promozione di una formazione internazionale con un metodo didattico moderno ed innovativo che favorisca una struttura mentale e culturale aperta e moderna, fondamento di una partecipazione concreta alla cittadinanza del mondo. L’ educazione multilingue costituisce una ricchezza inestimabile per il bambino che fin dal primo anno è immerso in un percorso d’apprendimento dell’inglese con 22 ore settimanali, a cui si aggiunge lo studio del tedesco a partire dalla terza. Lo strumento principale è il CLIL (Content and Language Integrated Learning), metodo che garantisce l’acquisizione di alte competenze nelle lingue straniere.

TINKERING E CODING, proposti in lingua inglese, consentono di sviluppare il pensiero computazionale: gli studenti, utilizzando linguaggi di programmazione adatti alla loro età, esercitano la propria creatività e l’attitudine al “problem solving”.

OIS ha inquadrato queste 2 discipline curriculari all’interno dell’area STEAM (Science & Technology, interpreted through Engineering & the Arts, all based in Mathematical Elements), facilitando quindi un approccio interdisciplinare che sviluppi le competenze chiave per l’apprendimento permanente come consigliato dall’Unione Europea tanto nel 2006 quanto nel 2018.

La scuola secondaria di primo grado garantisce l’ideale prosecuzione del ciclo di studi primario OIS, permettendo, grazie a misure strutturali di flessibilità, anche a studenti provenienti da altre scuole primarie, un percorso personalizzato, frequenza con profitto e risultati misurabili. Si mira ad una preparazione di qualità con approfondimento, consolidamento delle competenze linguistiche ed ampliamento dell’offerta linguistica attraverso l’introduzione di una terza lingua straniera opzionale (francese, spagnolo o cinese). Inoltre, risultano elementi fondamentali di questo ciclo di studi OIS il potenziamento della matematica, delle scienze, l’arricchimento umanistico, oltre all’ampio utilizzo delle piattaforme tecnologiche e degli strumenti multimediali.

Il valore legale del ciclo di studi è assicurato attraverso gli esami di idoneità da sostenere al termine del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (esami di licenza media).

La competenza linguistica viene certificata attraverso i cinque esami Cambridge (YLE Starters, YLE Movers, KET, PET ed FCE) e idue esami Goethe Institut per la lingua tedesca (Fit in Deutsch A1 e A2).

I docenti sono altamente competenti e di diverse nazionalità, italiani per le discipline erogate nella nostra lingua e inglesi, americani , australiani e canadesi per Inglese e le discipline CLIL. Questo team coeso è integrato da professionisti che intervengono in ambiti specifici: laboratori di tecniche artistiche, progetto orto, percorso su affettività (primaria) e sessualità (medie) e periodicamente anche da autori di letteratura per bambini e ragazzi.

Completano l’offerta formativa i corsi curriculari di tennis, nuoto e judo e quelli extracurriculari di musica (pianoforte, chitarra), canto, danza, recitazione, yoga, scacchi.

Le attività multidisciplinari si arricchiscono grazie alle uscite didattiche, al progetto biblioteca, all’utilizzo della drammatizzazione e della recitazione con ideazione di spettacoli in occasione di ricorrenze (Halloween & Thanksgiving, Christmas Concert, Spring Play), alla redazione del giornalino scolastico, nonché alla partecipazione degli studenti a premi letterari e concorsi (Scrittura Creativa, Kangourou della Matematica).

Di particolare rilievo infine è la divisione della scolaresca in HOUSE (Bears, Lions, Panthers e Wolves): tale ripartizione è strettamente legata al codice di condotta della scuola il cui obiettivo è valorizzare i comportamenti esemplari al fine di motivare tutti gli studenti a migliorarsi e a porsi dei traguardi.