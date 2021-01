Il podcast del 19 gennaio

Il podcast quotidiano che raccoglie le principali notizie di martedì 19 gennaio scelte dalla redazione

Picchia la moglie e aggredisce gli agenti giunti in soccorso. È accaduto a Varese lo scorso 13 gennaio. Protagonista un 36enne pluripregiudicato che è stato arrestato e ora si trova nel carcere dei Miogni in attesa del processo. A chiamare la polizia era stata la stessa moglie contro cui l’uomo, in evidente stato di ebrezza, si era scagliato sfogando la rabbia. Giunti nell’abitazione, anche gli agenti sono stati aggrediti. Una volta immobilizzato, l’uomo è stato arrestato con le accuse di “maltrattamenti in famiglia“, “lesioni“ e “resistenza a pubblico ufficiale“ . la donna è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata medicata. Visitato anche uno degli agenti che ha riportato la distorsione del polso.

Problemi di connessione fin dall’alba per un gran numero di utenti Vodafone del Varesotto. Le segnalazioni sono arrivate sin dalla mattina presto, ma già dalle notte scorsa le linee erano andate in affanno. Un guasto tecnico all’origine del black out. La situazione è’ tornata alla normalità a metà mattina. Molti i disagi tra i lavoratori in smart work e gli studenti con la didattica a distanza.

Rimane stabile il numero di pazienti covid e l’ospedale di Varese libera la seconda terapia intensiva. Si tratta della rianimazione dedicata ai trapianti che può tornare ad accogliere degenti con tampone negativo. la terapia intensiva trapianti è chiamata a supportare l’Unità coronarica nel trattamento dei pazienti cardiologici e cardiochirurgici. Nel momento di picco della seconda ondata, i letti di terapia intensiva occupati a livello aziendale sono stati 46, comprendendo i posti della Terapia Intensive Generale, di quella Cardiochirurgica, Neurochirurgica e della Terapia Intensiva Trapianti, oltre a quelli creati ex novo in un’area del Blocco Operatorio dell’Ospedale di Circolo.

E’ morto questa notte, all’età di 74 anni, Giovanni “Vanni” Meschini. Era uno dei progettisti del restauro del Bernascone, in corso in queste settimane. Il ricordo del prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti

Sono partiti i lavori per la completa riqualificazione della centralissima via del Cairo a Varese: con la posa dei cartelli e la chiusura al traffico per via Staurenghi, il cantiere è entrato nel vivo. Tre le fasi dell’opera che suddividono la via in tre diverse porzioni in modo tale che limitare le restrizioni al traffico veicolare. L’intervento, per un valore di circa 800 mila euro, cambierà totalmente l’aspetto e la funzionalità della strada grazie ad un progetto donato dall’artista Marcello Morandini.

Mercoledì in campo per il campionato di Serie D e in particolare per il Varese di Ezio Rossi chiamato a fare punti dopo le recenti sconfitte. I biancorossi giocheranno sul campo del Borgosesia dalle 14,30 e la partita sarà raccontata in diretta da VareseNews con il consueto liveblog. Il Varese ha intanto tesserato Seydou Sow, attaccante franco-senegalese di quasi due metri che si era fatto notare alla Arconatese. Il programma della giornata prevede anche Castellanzese-Sestri, Gozzano-Caronnese e Legnano-Fossano.

E’ una galleria fotografica speciale, quella che è stata postata nel gruppo Vecchia Varese: un vero album dei ricordi dei più famosi negozi della città giardino, che ora non ci sono più: da nisca alla drogheria bianchi, dalla casa del Disco a Bertoni e Puricelli, un vero amarcord raccolto dall’archivio di Ferdinando Cova, amministratore del gruppo che conta più di 3mila partecipanti

Chiudiamo ancora con lo sport e con una bella notizia per gli appassionati di motori. Alessio Rovera disputerà il Mondiale di Endurance con una vettura del cavallino rampante. Esordirà anche nella 24 Ore di Le Mans insieme al francese Perrodo e al danese Nielsen.

