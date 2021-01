Problemi sulla rete Vodafone in provincia di Varese

Alba con problemi di connessione per diversi utenti Vodafone del Varesotto. Le segnalazioni stanno arrivando – anche alla nostra redazione – fin da prima delle 7 di oggi, martedì 19 gennaio ma diverse persone sottolineano come fin dalle prime ore della notte le linee siano andate in affanno.

I primi avvisi inizialmente hanno riguardato sia Varese città sia la zona sud della provincia e l’Altomilanese. Con il passare dei minuti però, molti utenti stanno lamentando interruzioni del servizio un po’ da tutto il territorio: Valceresio, Luinese, Varese città, Tradatese e via dicendo.

C’è preoccupazione soprattutto tra chi ha la necessità di lavorare da casa e chi invece deve seguire la didattica a distanza. Nelle zone di confine inoltre, c’è la possibilità che i dispositivi si colleghino a operatori svizzeri.

Segnalateci eventuali problemi scrivendoci una e-mail o un messaggio attraverso la nostra pagina Facebook, indicando anche la località in cui vi trovate.

Nei giorni scorsi – il 4 gennaio – era stata invece Tim ad avere disservizi per i propri utenti a causa di un guasto che l’azienda aveva riparto dopo alcune ore.

Articolo aggiornato alle ore 8,15