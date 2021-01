Il podcast del 25 gennaio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di lunedì 25 gennaio, scelte per voi dalla redazione

È ricoverato all’ospedale di Varese, nel reparto infettivi, un uomo risultato positivo alla variante brasiliana del SarCoV2.

Rientrava dal Brasile ed è atterrato a Malpensa con un volo partito da Madrid. Le sue condizioni sono buone ma gli specialisti del professor Grossi stanno eseguendo tutti gli accertamenti. ATS Insubria ha posto in isolamento anche i famigliari del degente e fa sapere che al momento la situazione è sotto controllo.

Gli studenti ricominciano a tornare in classe. A Varese, Tradate, Busto, Sono rientrati in classe gli alunni di seconda e terza media, mentre Gli studenti delle superiori torneranno martedì o, al più tardi mercoledì. La decisione di riammettere la Lombardia in zona arancione ha colto di sorpresa molti dirigenti che hanno chiesto qualche giorno per riorganizzare l’orario scolastico. Pronti invece i trasporti pubblici con il servizio potenziato. Diverso il caso di Saronno: già presenti in aula questa mattina, i ragazzi degli istituti di Saronno si sono detti contenti di ritrovarsi, anche se la situazione appare ancora piena di incognite

La pandemia non ha mai fermato l’attività universitaria e l’Insubria continua a crescere.

L’ateneo ha trentasette corsi di laurea, per un totale di oltre 12.mila iscritti, con un incremento del tre percento rispetto all’anno accademico 2019-2020. Anche le immatricolazioni hanno un segno più e a gennaio erano oltre 4.000. I laureati nel 2020, con tutte le difficoltà legate alle restrizioni sanitarie, sono stati oltre 2.000, ma quel che più conta è il risultato raggiunto da un punto di vista occupazionale: secondo una indagine svolta da Almalaurea l’86 per cento di chi esce dalla triennale dell’Insubria, a un anno dal titolo, ha un impiego ben retribuito. La media lombarda è dell’82% e quella nazionale del 74%. «Sono risultati importanti – ha commentato Angelo Tagliabue, Rettore dell’Università dell’Insubria – tanto più che gli studenti ormai arrivano da ogni parte d’Italia e operano le scelte dopo essersi ben informati».

Ci sarà presto un nuovo inquilino nel palazzo di piazzale Libertà, sede della questura di Varese: Giovanni Pepè, l’attuale questore a breve lascerà l’incarico. Pepè, da oltre 35 anni nella polizia di stato è questore di Varese dal 2017. Al suo posto arriverà Michele Morelli, attuale questore di Alessandria. Classe 1961, milanese, Morelli ha lavorato alla questura di Venezia e si è occupato dei servizi di ordine pubblico nel periodo delle olimpiadi invernali piemontesi del 2006.

Si va attenuando il focolaio di Covid-19 interno alla Pallacanestro Varese: alcuni giocatori sono finalmente tornati a disposizioni dell’allenatore Massimo Bulleri. Ce ne parla Damiano Franzetti dalla redazione sportiva

Martedì sera appuntamento on line su un pellegrinaggio laico e sul cammino per ritrovare se stessi sulle orme di san Benedetto. L’incontro – che vede protagonisti Antonio Polito, vicedirettore del corriere della sera e autore del libro “Le regole del cammino. In viaggio verso il tempo che ci attende” e Bernhard Scholz, Presidente del Meeting per lamicizia tra i popoli di Rimini – è per le 21 del 26 gennaio. Organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese e dell’Associazione Alcide De Gasperi di Legnano, sarà condiviso in diretta anche su Varesenews e Legnanonews

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme:

Spreaker, Spotify