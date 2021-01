Il progetto monetine raccoglie solidarietà anche in tempo di Covid

Si chiude, dopo un anno, il progetto “La domenica delle monetine”, ideato da Gennaro Gesuito e alla cui quinta edizione hanno aderito, all’inizio dello scorso anno, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Varese, l’associazione Un cuore con le ali guidata da Maura Aimini e le Guardie Ecozoofile coordinate da Carlo Tomasini.

Il progetto prevedeva la raccolta, presso gli esercenti aderenti o per iniziativa di privati, delle monetine da uno, due e cinque centesimi, il cui ricavato finale era da devolvere in beneficienza.

«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il tenente Roberto Leonardi, presidente dell a sezione di Varede dell’Associazione Nazionale Carabinieri – perché il progetto è stato avviato poco prima dell’arrivo della pandemia che ha comportato, dopo qualche settimana, la chiusura di tutte le attività commerciali coinvolte nel progetto. Nonostante questo, in un anno così difficile, sono stati raccolti 576 euro che convertiremo, in questi giorni, in carte spesa prepagate da donare alle famiglie bisognose che si sono rivolte alle associazioni che hanno promosso l’evento, giunto ormai alla sua quinta edizione per l’intraprendenza e la generosità di Gennaro Gesuito. Proprio per l’eccezionalità del contesto in cui il progetto si è realizzato, a tutti gli esercenti aderenti e a tutti i privati generosi, va un ringraziamento particolare, dimostrando ancora una volta come la generosità non conosca ostacoli e grazie a questo gesto, alcune famiglie potranno avere un piccolo, ma sentito, aiuto».