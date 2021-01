Contro il pronostico e contro Scandicci: la Uyba cerca il colpaccio

Dopo le tre partite casalinghe contro Perugia, Brescia e Chieri che hanno fruttato 6 punti prima dello stop con le piemontesi, la Unet E-Work sarà impegnata lontano da Busto domenica 17 gennaio (a partire dalle ore 17). Le Farfalle scenderanno in campo al PalaRialdoli contro le padrone di casa della Savino del Bene Scandicci, la squadra del titolatissimo coach Massimo Barbolini, nella prima trasferta del nuovo anno. (foto in alto: Stevanovic contro Lubian nel match di Champions)

Scandicci è attualmente al quarto posto in classifica con 27 punti e ha saputo reagire bene all’assenza per infortunio dell’opposto Stysiak; determinante in questo senso l’inserimento della tedesca Drewniok (autrice di 19 punti nell’ultima partita contro Casalmaggiore), giocatrice che la difesa della Uyba dovrà tenere d’occhio nel confronto sotto rete. A completare la rosa titolare di Barbolini dovrebbero schierarsi la regista Malinov, Lubian e Popovic al centro, Vasileva e Courtney in banda, mentre Merlo sarà il libero. Come di consueto, attenzione a Lucia Bosetti che Barbolini usa spesso come arma dalla panchina per scardinare le difese avversarie.

Sul fronte bustocco, nessun problema di formazione invece per Marco Musso che potrebbe dunque riproporre il sestetto classico formato da Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero. Possibili poi alcuni cambi in corsa per provare a mandare in tilt un’avversaria di alto profilo.

Le biancorosse sanno che a Scandicci non sarà per nulla semplice, come dimostrano le parole di Ana Escamilla affidate al sito della Uyba Volley: «Siamo consapevoli che sarà una partita difficile, Scandicci è un’ottima squadra e lo sappiamo. Andiamo però in Toscana per vincere, sicuramente per giocare una gara alla pari. Se sapremo mettere in campo la nostra pallavolo sono sicura che potremo fare bene. Nell’incontro di Champions a inizio dicembre – perso dalla Unet solo al tie-break ndr – abbiamo dimostrato che abbiamo le carte per dire la nostra con la Savino del Bene».

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio Scandicci: 4 Malinov, 5 Popovic, 7 Pietrini, 8 Merlo (L), 9 Lubian, 10 Carocci (L2), 11 Cecconello, 12 Samadan, 13 Drewniok, 14 Vasileva, 16 Bosetti, 17 Courtney, 18 Camera. All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Bressan, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 14 Campagnolo, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Arbitri: Talento e Verrascina.

Il programma (6a di ritorno): Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara (sabato 16 gennaio, ore 18); Zanetti Bergamo – Bosca S. Bernardo Cuneo (sabato 16 gennaio, ore 20.30, diretta Rai Sport HD); Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore; Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze; Imoco Volley Conegliano – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio. Riposa: Saugella Monza.

CLASSIFICA: Conegliano 51 (17-0); Novara 43 (15-2); Monza 33 (12-3); Scandicci 27 (9-4); Chieri 26 (8-6); Cuneo 19 (8-9); Trentino 18 (6-7); Firenze 17 (6-10); BUSTO ARSIZIO 16 (5-9); Casalmaggiore 14 (5-10); Bergamo 11 (3-13); Brescia 10 (1-15); Perugia 9 (3-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse