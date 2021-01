Una ricerca per conoscere il teatro amatoriale

Il teatro amatoriale è un valore per le comunità e sono tante le realtà presenti in provincia.

Jenny Guerra, laureanda in “Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo” presso l’Università degli Studi di Firenze, ha ideato e redatto un questionario base per realizzare una breve ricerca di marketing da inserire all’interno della sua tesi di laurea triennale, dal titolo “La pianificazione strategica nel marketing delle imprese culturali: il caso F.I.T.A. per Te”.

“Il questionario – spiega Jenny – mira a conoscere le abitudini e i gusti degli abitanti della nostra provincia in merito di teatro amatoriale. Un interesse che nasce dal fatto che non gli viene riconosciuta la dignità che gli spetta, oltre a non essere sufficientemente diffuso e frequentato. Da qui la volontà di capirne le cause e cosa posso fare io in quanto studiosa del settore e abitante del territorio. Dall’incontro con il segretario provinciale della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) Leo Cozzolino e il tesoriere Luigi Colombo, e con l’appoggio del presidente provinciale Giosuè Andreozzi è nata questa collaborazione. In quanto membro di una delle compagnie di teatro amatoriali facente parte di FITA Varese, mi sto occupando della realizzazione della rassegna teatrale “F.I.T.A. per Te 2021”, iniziativa a scopo benefico che viene svolta dal 2018 dalla delegazione provinciale di Varese. Il ricavato raccolto dalla rassegna viene devoluto ad associazioni del territorio per i loro progetti di solidarietà.