Rinnovo con il Perugia per Filippo Sgarbi

Vestirà ancora la maglia del Perugia il difensore classe 1997 Filippo Sgarbi. Questa è la terza stagione per il centrale di Casciago con il Grifone, la prima in Lega Pro dopo i due anni di Serie B e la cocente retrocessione della passata stagione. (Foto Facebook – A.C. Perugia)

Gli umbri, attualmente al terzo posto nel Girone B di Serie C, puntano a tornare in fretta in Cadetteria.

Il rinnovo per il difensore cresciuto calcisticamente nell’Inter è stato siglato fino al 30 giugno 2024. Un importante accordo quindi, sia per la società, sia per il calciatore, che si lega così a doppio filo alla società umbra.