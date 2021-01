Robur, scivolone interno contro Fiorenzuola

Comincia con un colpo di tosse il 2021 della Coelsanus, battuta di misura sul parquet del Centro Campus da una Fiorenzuola non irresistibile ma trascinata dalla grande prestazione balistica di Luca Fowler, 21 punti con 7 su 9 dall’arco dei 3 punti.

Alla squadra di Saibene non sono quindi bastati i rientri di due big come Marco Allegretti e Riccardo Antonelli, autori di prove incoraggianti vista la lunghissima assenza ma che non sono bastate per dare ai gialloblu la terza vittoria stagionale. Gara sempre in equilibrio quella tra la Robur e gli emiliani che tuttavia hanno condotto praticamente per tutta la prima metà del match quando i padroni di casa hanno faticato a trovare la via del canestro.

Dopo l’intervallo la Coelsanus ha trovato il proprio miglior periodo con Ivanaj (15 punti alla fine) principale bocca da fuoco per i varesini, capaci di mettere anche il naso avanti nel punteggio in qualche occasione, prima del 57 pari della sirena. Ultimo periodo spalla a spalla: Allegretti e Calzavara hanno dato alla Robur gli ultimi vantaggi ma un parziale di 0-7 ha permesso a Fiorenzuola di tornare a condurre. E i pasticci negli ultimi possessi – tre palle perse – hanno condannato i gialloblu a una sconfitta amara. Domenica alle 18 l’occasione di una reazione rapida, ma il match esterno a Vigevano appare uno dei più complicati della stagione.