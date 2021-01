Saldi a Varese, c’è voglia di normalità

C’è voglia di muoversi a Varese, nel primo giorno dei saldi: pur essendo un giorno feriale, il pomeriggio nella città giardino è stato piuttosto animato.

Il ve ro problema problema però non è il primo giorno, in “zona gialla” con la possibilità – da parecchie persone messa in pratica in queste ore – di spostarsi tra comuni per fare shopping o sedersi, magari all’aperto, nei bar.

«In queste ore abbiamo visto attenzione e curiosità dalle persone – ha spiegato Nicoletta Arnaboldi, del negozio di abbigliamento Senso Unico – Quindi non c’è da lamentarsi. Certo però che sabato e domenica non sappiamo nemmeno se terremo aperto, e se terremo aperto chi è di un altro comune non potrà venire. E quindi ci domandiamo se ne valga la pena».

«Questi erano saldi molto attesi – spiega Giorgio Angelucci, proprietario dello storico negozio di abbigliamento Angelucci e presidente di Uniascom – Abbiamo avuto un inverno molto difficile, con tutto il mese di novembre e siamo in attesa di svuotare un po’ di magazzino. E’ una situazione molto pesante per i negozi di abbigliamento, ma come primo giorno dei saldi c’è stato un certo movimento. Io sono un tipo coi piedi per terra però, e certe cose le valuto alla fine del weekend».

«C’è voglia di normalità, di tornare a muoversi – sottolinea Sabrina Alfa, di Annic Fashion – Quindi la prima spinta è di fare un acquisto, comprarsi qualcosa di nuovo, riprendersi la propria quotidianità. Poi che ci siano i saldi è un vantaggio in più»

Del resto, è un primo giorno dei saldi anomalo quello del 7 gennaio 2021: «Più che primo giorno dei saldi, per noi come per molti questo è il primo giorno in cui si possono veramente fare i resi dei regali di Natale, visto che siamo stati in zona rossa e arancione per tutte le vacanze – spiega Paolo Ambrosetti, proprietario della Valigeria Ambrosetti – E in realtà ormai non c’è più l’attesa per gli eventi: non solo per i saldi, ma nemmeno per il black friday. Prima c’erano le file fuori in quelle giornate, ora le offerte si possono avere tutto l’anno. Forse è arrivato il momento di ricvedere la rigidità dei saldi».