Scontro all’incrocio su viale Repubblica, due feriti a Busto Arsizio

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina (giovedì), attorno alle 11,30, in viale Repubblica a Busto Arsizio. Il bilancio è di due feriti (una donna di 44 anni e un uomo di 52) dei quali uno è stato portato in ospedale per accertamenti. Lo scontro si è verificato all’altezza di un incrocio e sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Una delle due auto si è anche ribaltata.

foto di un lettore

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per estrarre uno dei feriti, due ambulanze, un’automedica e due pattuglie della Polizia Locale cittadina che hanno agevolato i soccorsi, deviato il traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.