Scuola materna di Luvinate, sabato 9 gennaio l’open day

Un luogo curato, un ambiente familiare, un percorso ricco di stimoli per la crescita e lo sviluppo dei bambini. E’ con questi tesori che si presenta la Scuola Materna di Luvinate che, in occasione dell’Open Day, oltre al sito www.scuolamaternadiluvinate.it ha realizzato un video di presentazione pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Luvinate che mostra spazi, attività e protagonisti.

ASILO MUSICALE, LA NATURA, IL TEMPO – Una realtà educativa da sempre al centro del territorio e delle famiglie, che negli anni grazie al continuo impegno formativo delle Insegnanti, si è arricchito di numerose proposte che, anche in tempo di Covid, sono tutte confermate, a partire dall’attività musicale (l’Asilo è infatti Asilo Musicale), il rapporto con la natura con piccole attività di giardinaggio, le numerose esperienze di incontro e di riflessione, attraverso il gioco, con il valore del tempo che passa e che può essere impegnato per crescere e divertirsi. Non a caso i passaggi delle varie attività sono scanditi quest’anno proprio dalle celebri 4 Stagioni di Vivaldi.

CODING E RACCORDO CON LA PRIMARIA – La Scuola inoltre quest’anno offrirà una nuova specifica attività, il Coding: prendendo spunto da quanto già viene normalmente realizzato dalla vicina Scuola Primaria di Luvinate, anche i piccoli bambini della Materna potranno già assaggiare piccoli momenti di”programmazione informatica”, con cui sperimentare i concetti di base di informatica e del pensiero computazionale -ovviamente attraverso il gioco!- che svilupperanno poi negli anni successivi con la Primaria, con cui sono continui gli scambi e le relazioni per favorire il passaggio tra Asilo e Scuola.

COVID, NESSUNA PAURA! FAMIGLIE AL CENTRO – Aderendo in modo puntuale e rigoroso alle indicazioni nazionali, la Scuola Materna garantisce tutte le norme igienico sanitarie così oggi necessarie, promuovendo anche una sanificazione periodica grazie all’intervento della Protezione Civile Intercomunale. Attività che non hanno comunque interrotto il regolare percorso didattico e formativo programmato. Grazie poi alle tecnologie, i genitori possono partecipare e verificare settimanalmente le attività, regolarmente raccontate tramite la pagina facebook della Scuola Materna. In paese è inoltre attivo un “Comitato Amici dell’Asilo di Luvinate” che ha il compito di promuovere e sostenere questa importante realtà educativa.

INFO E CONTATTI – Tutte le informazioni e i numeri utili possono essere reperiti su www.scuolamaternadiluvinate.it – 0332.824252 – materna.luvinate@alice.it – Open Day si svolgerà sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.