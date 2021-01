Smart City e comunità in un ciclo di incontri

Si intitolerà “Smart Cities & Communities” il ciclo di incontri on line che l’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese organizza in collaborazione con Politecnico di Milano.

Dal 12 gennaio al 23 febbraio 7 incontri a partire dalle 17 affronteranno le strategie per la progettazione urbana e architettonica della città contemporanea, attraverso un approccio digitale, smart e di orientamento alle tematiche dell’urban health.

Coordinatore Scientifico del ciclo è Stefano Capolongo, docente del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (DABC) del Politecnico di Milano, mentre la supervisione scientifica è di Gianmarco Salerno Bellotto, esperto in paesaggio urbano.

La prima serata sarà il 12 gennaio 2021, dalle 17 alle 19 e si intitolerà “Smart Cities & Communities: il ruolo della pianificazione urbana nella promozione e nella tutela della salute mediante l’approccio Urban Health“. Il link per l’iscrizione è questo: https://register.gotowebinar.com/register/8627306304553909008

Il 19 gennaio, sempre dalle 17 alle 19, si svolgerà l’incontro: “Strumenti e metodi per lo studio empirico della camminabilità urbana“. Link per l’iscrizione è: https://register.gotowebinar.com/register/308046186545190160

Martedì 26 gennaio alla stessa ora è previsto “Smart Mobility & Active Transportation Choices: strategie, azioni experienced-based e casi studio a confronto“. Il link per l’ iscrizione è: https://register.gotowebinar.com/register/153901253504678672

Il 2 febbraio è il turno di “Gestione dei parametri ambientali (i.e.aria, acqua, suolo): strategie e azioni experienced-based“: link per l’iscrizione è: https://register.gotowebinar.com/register/8312460050532867856

Martedì 9 febbraio 2021 l’incontro si intitolerà: “Smart-district MILANO4YOU: caso studio applicativo di progettazione sostenibile a scala di quartiere. Illuminazione naturale, artificiale ed applicazione della domotica nei contesti urbani“. Il link per l’iscrizione è: https://register.gotowebinar.com/register/4387380560744661776

Il 16 febbraio dalle 17 si terrà “Smart City e tecnologie abilitanti: scenari per l’innovazione dei servizi urbani di Facility Management“. Il link per l’iscrizione è: https://register.gotowebinar.com/register/578325935966710797

Ultimo incontro il 23 febbraio, come per tutti gli altri dalle 17 alle 19: il titolo sarà “Spazio pubblico, reti digitali e nuove frontiere dell’Architettura Cinetica“. il link per l’iscrizione al webinar è: https://register.gotowebinar.com/register/6492208655146147085