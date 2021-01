Sos Valceresio cerca un autista e giovani per il servizio civile

Due interessanti proposte arrivano oggi da Sos Valceresio, la onlus con sede a Besano che che da anni garantisce servizi rivolti al cittadino, dal trasporto sanitario ai servizi di emergenza-urgenza e di formazione.

La prima proposta è un’offerta di lavoro. Sos Valceresio sta infatti cercando un autista soccorritore per integrare il proprio organico.

Il contratto proposto sarà a tempo determinato, inquadramento in C1, con scadenza al 31 dicembre 2021 ma con possibilità di rinnovo. Sono previsti turni sia in servizio di emergenza urgenza che di trasporto sanitario, distribuiti dal lunedì alla domenica sull’arco delle 24 ore.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: o qualifiche di autista soccorritore e capo equipaggio, retraining DAE (o riqualificazione) in corso di validità (validità massima 2 anni) o precisione nell’applicazione delle operazioni di sanificazione del mezzo di soccorso (comprese quelle in riferimento all’emergenza Covid-19) oppure capacità di utilizzo del sistema EmmaWeb per la gestione delle missioni e dell’applicazione InPrimis, oppure capacità di acquisizione e trasmissione ECG a 12 derivazioni (apparecchiatura in uso ELI10) o, infine, eventuale possesso di corso sulla sicurezza sul lavoro (Legge 81/08).

Si invitano gli interessati a far pervenire il prima possibile (e comunque non oltre il 10 febbraio 2021) il proprio curriculum vitae unitamente alle certificazioni (soccorritore esecutore, autista, corso sulla sicurezza, ecc.) all’indirizzo di posta elettronica presidente@sosvalceresio.it

Oltre a questa offerta di lavoro, Sos Valceresio ha attivato il bando per il servizio civile, rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni.

Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda online sulla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/ . È inoltre richiesto di essere in possesso di

Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Il bando scade alle ore 14 del 15 febbraio 2021.

Per informazioni e supporto contattare Sos Valceresio via mail all’indirizzo info@sosvalceresio.it, oppure chiamare in sede al numero 0332 917666