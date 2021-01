Spid gratuito a tutti i residenti di Cardano con ISEE inferiore ai 10.000 euro

«Il processo di digitalizzazione a Cardano è iniziato» così Angelo Marana, assessore alla semplificazione digitale di Cardano Al Campo. In una nota, spiega: «dobbiamo mettere i cittadini nella condizione di accedere ai servizi della pubblica amministrazione nel modo più veloce e facile possibile, tramite strumenti che permettano loro di autenticarsi senza problemi e in modo univoco. Da qui nasce l’opportunità che abbiamo colto, tramite una sinergia pubblica privato con “Sportello Amico del cittadino” (attività operante sul suolo cardanese), per fornire gratuitamente lo SPID a tutti i cittadini residenti che abbiano un ISEE non superiore ai 10.000 euro.

È una convenzione che siamo orgogliosi di aver siglato, in quanto è la dimostrazione che solo cooperando assieme si possono raggiungere nuovi obbiettivi. Per chi avesse un ISEE maggiore, “Sportello Amico del cittadino” si impegna a fornire lo stesso servizio ad un prezzo calmierato. Sarà sufficiente prendere appuntamento con loro per il disbrigo di tutte le pratiche.

Da oggi i cittadini cardanesi possono considerarsi smart in tutti i sensi».