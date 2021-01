Una città per cantare

È poco più di un gioco e mancheranno tante canzoni e tante città. Intanto però possiamo gustare una serie di proposte negli anni.

Uno dei cavalli da battaglia di Ron



ROMA

Roma Capoccia di Antonello Venditti con Francesco De Gregori



MILANO

Milano di Lucio Dalla è del 1979. Una serie di immagini poetiche sulla città meneghina.

Porta Romana in un rarissimo video del 1977 con Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e Lucio Dalla insieme che cantano in una vecchia osteria



NAPOLI

Napule è, il capolavoro di Pino Daniele scritta nel 1977. Qui in un live con Eric Clapton.



GENOVA

Genova per noi di Paolo Conte è del 1975. Interpretata da tanti artisti, Bruno Lauzi tra questi.



Via del campo di Fabrizio De André ci riporta ad antiche atmosfere tra i vicoli di Genova.



BOLOGNA

Bologna di Francesco Guccini è del 1981 e qui lo ascoltiamo in versione acustica in un concerto del 1982 per la RSI.



PALERMO

Palermo è favalosa di Leo BuenaSorte, Darko Mammana è del 2020.



VENEZIA

Venezia di Francesco Guccini qui nella versione live del 1984 faceva parte dell’album Metropolis del 1981.



TORINO

Il cielo su Torino dei Subsonica è del 1999.



TRIESTE

Trieste cantata da Sergio Endrigo



ABRUZZO

Domani è uno dei lavori corali più importanti. Realizzato nel 2009 per raccogliere fondi dopo il terremoto dell’Aquila.