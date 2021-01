Vandalismo a Buguggiate, fuori uso il defibrillatore al Parco Bergora

Brutto episodio di vandalismo a Buguggiate.

“Si comunica che a causa di alcuni danneggiamenti apportati da sconosciuti al Dae posto al parco Bergora la colonnina e il defibrillatore sono attualmente fuori uso per manutenzione”, scrive la Protezione Civile di Buguggiate.

Il Parco Bergora è molto frequentato anche per fare movimento e sport e dunque il difibrillatore automatico è particolarmente prezioso. Già in passato c’erano stati episodi di vandalismo sugli arredi del parco, in un caso i responsabili erano stati identificati.

L’ultimo episodio risale purtroppo a due mesi fa.