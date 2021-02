Azzate, il paese delle centenarie

Se il futuro è affidato ai bambini, la tenacia è rappresentata dai nostri anziani. I compleanni dei centenari non mancano nella nostra provincia. I dati Istat aggiornati al 2020 ci dicono che nel Varesotto gli anziani che hanno raggiunto, e a volte anche superato, i cento anni, sono 234, poco più dello 0,02 per cento se consideriamo che gli abitanti in provincia di Varese sono oltre 890 mila.

Azzate, tra i paesi con meno di 5000 abitanti, è quello che vanta il numero maggiore di centenari. Ne ha ben tre, e sono tre donne.

L’assessore Giovanni Rocca è stato nei giorni scorsa a casa delle due donne che hanno da poco festeggiato il compleanno: si tratta di Carlotta Ballerio, 105 anni compiuti il 7 gennaio, (nella foto d’apertura) e Maria Colombo nata il 22 gennaio 1921, entrambe originarie di Azzate. Il comune ha offerto loro un bel mazzo di fiori.

Presto toccherà a Nunzia Ventura nata il 1917 a Gela e poi trasferitasi al nord: il 29 aprile compirà 104 anni. Un bel record anche per lei.