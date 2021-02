I bambini della Bibliocicletta cercano Radio Enzo

La “Bibliocicletta01” è una libreria pop-up itinerante che porta in giro per le vie della città la voce dei bambini della classe 5^A della primaria Marconi (Istituto comprensivo Rapallo-Zoagli) che leggono e recitano passaggi di racconti e filastrocche.

Un’idea, quella delle storie lette dai bambini, nata a scuola e ispirata dalla presenza di uno studente non vedente nel gruppo classe, che è poi diventata “itinerante”: una risorsa condivisa con tutta la cittadinanza per tenere compagnia a chi, per vari motivi, è solo o non ha ha la possibilità di accedere in autonomia alla lettura.

Dopo aver letto la notizia della “Radio Enzo” attivata a Garbagnate Milanese dai figli del signor Enzo, da mesi in terapia intensiva, per tenergli compagnia e farsi sentire vicini, le insegnanti della 5^A, Michela Capitani e Chiara Rolandi, hanno scritto a VareseNews per essere messe in contatto con i promotori di Radio Enzo per unire le forze e offrire la collaborazione dei giovanissimi studenti al progetto.

“Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso ci impedisce di muoverci liberamente – raccontano le docenti – ma noi non ci siamo arresi e abbiamo proseguito a distanza e da alcune settimane siamo presenti con la trasmissione “Bibliocicletta on air” sulla web radio Goodmorning Genova. Abbiamo pensato che anche i bambini e gli adulti ospedalizzati potrebbero beneficiare di questa piccola opportunità di evasione rappresentata dai racconti letti dai bambini”.

L’idea quindi è quella di creare una sinergia tra Radio Enzo e la Bibliocicletta in modo da portare anche la voce dei bambini delle elementari e le loro storie ai pazienti ricoverati in ospedale, per dare loro sostegno. Una rete di solidarietà che si estende, crea nuovi nodi, e nuove collaborazioni, superando distanze geografiche e anagrafiche.